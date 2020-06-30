2020/06/30 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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إصابة قيادي في الحرس الثوري بتفجير استهدف سيارتين للحرس جنوب شرق إيران

يتبع.



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