منطقة عراقية تسجّل الأول عالميًا بأعلى درجة حرارة

2020/06/30 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت قائمة بأعلى درجات حرارة في العالم، قضاء العزيزية في محافظة واسط، الأول عالميا في ارتفاع درجة الحرارة الذي سجلت خلال 24 ساعة الماضية.وأطلعت “يس عراق” على القائمة، اليوم الثلاثاء، أن قضاء العزيزية في محافظ واسط سجّل الأول عالميا بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية ومنطقة الوفرة في دولة الكويت احتلت […]

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