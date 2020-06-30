2020/06/30 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، انطلاق طائرة محملة بـ 25 طناً من المساعدات الطبية من القادمة دولة أذربيجان إلى العراق.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انطلاق الطائرة الأذرية التي تحمل المساعدات متوجهة الى بغداد محملة ب25 طناً من المستلزمات الطبية الوقائيّة؛ للمساعدة في مواجهة فايروس كورونا".

وأضاف الصحاف، أن "العراق يُعبّر عن شكره وامتنانه لما قدّمه الجانب الأذريّ من مبادرة إنسانية في ظلّ الظروف الراهنة التي يمرّ بها العالم".

يتبع.



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-متابعة

أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى العراق اليوم الثلاثاء، كجزء من دعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة الأنباء التركية عن يلدز قوله، إن "السفارة التركية في بغداد تلقت ط

بغداد اليوم-متابعة

حسم علماء وخبراء صحة في بريطانيا الجدل حول قدرة الفيتامين "د" على تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية في بريطانيا، الاثنين، أنه وعقب تدقيق خمس دراسات طبية، لم يتم التوصل

بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، إدخال الحالات الحرجة فقط للمستشفيات، بعد عدم قدرتها على استيعاب الاعداد المصابة بفيروس كورونا.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المستشفيات في المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق طائرة تحمل 25 طناً من المساعدات الطبية من أذربيجان الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق طائرة تحمل 25 طناً من المساعدات الطبية من أذربيجان الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).