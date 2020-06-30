السفير التركي: طائرة مساعدات طبية ستصل العراق اليوم وأردوغان وجه بمساعدة التركمان

2020/06/30 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، أن بلاده سترسل مساعدات طبية إلى العراق اليوم الثلاثاء، كج...





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