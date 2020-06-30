نائب مستبعدا إقرار قوانين مهمة: سنركز على ثلاثة جوانب مهمة

2020/06/30 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..استبعد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار علي البديري ، الثلاثاء ، إقرار مشاريع القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها البلاد ستجعل من السلطة التشريعية التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية.وقال البديري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عمل مجلس النواب سيختصر خلال الفترة المقبلة على موضوع الازمة المالية […]

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