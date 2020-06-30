السكيني يتهم نوري المالكي بتأسيس الدولة العميقة وترسيخ المحاصصة

2020/06/30 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بتأسيس الدولة العميقة وترسيخ المحاصصة طوال ثماني سنوات، واضعاف الاداء الحكومي.

ودعا السكيني الى منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعضا من الوقت لتقييم الاداء الحكومي، وقال، أن تحالف سائرون يدعم التغييرات الإدارية التي اجراها الكاظمي دون العودة للكتل السياسية لان عرضها على الكتل سيعرض الكاظمي للابتزاز، مبيناً أن الكاظمي يجب ان يحصر بعض القرارات بيده وعلى البرلمان ان يقوم بدوره الرقابي.

وأشار إلى أن أحزاب السلطة التي تخشى من الانقراض اعترضت على قرارات الكاظمي الأخيرة لأنها تخاف منها، وهناك أدوات يجب ان تتغير لان اثبتت فشلها وخاصة في أيام التظاهرات.

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