مجلس القضاء الأعلى يعلن إغلاق الدعاوى بحق رافع العيساوي وإطلاق سراحه

2020/06/30 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي وغلق جميع الدعاوى بحقه.

وقال المجلس في بيان ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب اليه وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة أحد المتهمين الذي غير اقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي وبالتالي انتفت الادلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا بأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واضافت اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره وحدد موعد لإجراء محاكمته عنها مجددا عملا بأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

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