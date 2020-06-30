الجشعمي: التغييرات الإدارية الأخيرة من قبل الكاظمي خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء

2020/06/30 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، على قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة ومنها حصر الدرجات الخاصة بمكتبه وتشكيل لجنة حكومية لمراقبة اداء المحافظين.

وقال الجشعمي إن التغييرات الادارية الأخيرة من قبل الكاظمي خطوة جيدة تحسب لرئيس الوزراء، مبينا أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي غير أكثر من ثلاثة الاف درجة خاصة وثبت كثيرين في مناصبهم.

وأضاف، أن وكلاء الوزراء والمستشارون ورؤساء الفرق عين غالبيتهم بالحكومة السابقة دون عرضهم على البرلمان وارسلت فقط ست اسماء، مشيرا خلال تعليقه على قرارات الكاظمي الاخيرة بتغيير عدد من الدرجات الخاصة الى أن تغيير الفاسد بالوكالة أفضل من بقائه، ولابد من تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة الجيد من السيء والفاسد وتحديد الكفوء.

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