المباشـرة بالتشغيـل التجريبـي لمعمـل طابـوق المحاويـل بطاقـة 30 مليـون طابوقـة سنويـاً

2020/06/30 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أحمـد حسيـن عبـد، الثلاثاء، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمعمل طابوق المحاويل التابع للشركـة بطاقـة 30 مليـون طابوقـة سنويـاً.وقال عبد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة وتنفيذاً لتوجيهات الوزير أعدت خطة قصيرة الأمد لتشغيل معاملها وشكلت لجان مختصة من المهندسين […]

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