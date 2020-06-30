نائب كردي للبارزاني: الجيش العراقي اولى بدخول كردستان من تركيا

2020/06/30 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الثلاثاء، ان الجيش العراقي اولى بدخول اقليم كردستان وحماية الحدود من الجيش التركي، داعيا الحكومة المركزية الى ايقاف تهريب النفط عبر عائلة البارزاني.وقال شمس الدين في منشور على “فيسبوك” اطلعت عليه /المعلومة/ “اطالب حكومة اقليم كردستان بالسماح للجيش العراقي من دخول اقليم كردستان وحماية الحدود […]

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