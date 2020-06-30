اصابة قائد بالحرس الثوري الايراني في تفجير ارهابي جنوب شرق ايران

2020/06/30 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ” البرلمان ” فداحسين مالكي عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران .وقال فداحسين مالكي في تصريح ادلى به لوكالة انباء “فارس” في زاهدان اليوم الثلاثاء، ان التفجير الارهابي اسفر فقط عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة، نافيا اشاعة اسر […]

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