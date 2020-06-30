2020/06/30 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشتركة تكشف عن استراتيجية لاعادة انتشار القطاعات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تكشف عن استراتيجية لاعادة انتشار القطاعات الأمنية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تكشف عن استراتيجية لاعادة انتشار القطاعات الأمنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).