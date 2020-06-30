رجم عراقيين حتى الموت..القبض على معاون ديوان الحسبة

2020/06/30 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على معاون ما يسمى مسؤول ديوان الحسبة بداعش في الحويجة....

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