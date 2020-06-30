2020/06/30 | 11:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفاد عضو البرلمان الإيراني عن مدينة زاهدانفي فداء حسين مالكي، اليوم الثلاثاء، بأن قائد بالحرس الثوري أصيب بتفجيرٍ جنوب البلاد.وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية فإن «تفجیراً استهدف سيارتين للحرس في محافظة سيستان بلوشستان…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جنوب إيران.. إصابة قائد بالحرس الثوري بتفجيرِ قنبلتين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جنوب إيران.. إصابة قائد بالحرس الثوري بتفجيرِ قنبلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).