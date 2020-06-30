2020/06/30 | 11:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
قفزت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية حيث بات نصف سكان البلاد دون عمل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
تسبب إغلاق البلاد في منتصف مارس/ آذار الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، في أسوأ أزمة بطالة منذ الكساد الكبير، بحسب شبكة “CNBC”.
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن نسبة العمال إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل مستوى تاريخي للبطالة في أمريكا ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قفزت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية حيث بات نصف سكان البلاد دون عمل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
تسبب إغلاق البلاد في منتصف مارس/ آذار الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، في أسوأ أزمة بطالة منذ الكساد الكبير، بحسب شبكة “CNBC”.
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن نسبة العمال إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل مستوى تاريخي للبطالة في أمريكا ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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