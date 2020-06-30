تسجيل مستوى تاريخي للبطالة في أمريكا 


تسجيل مستوى تاريخي للبطالة في أمريكا 
2020/06/30 | 11:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

قفزت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية حيث بات نصف سكان البلاد دون عمل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

تسبب إغلاق البلاد في منتصف مارس/ آذار الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، في أسوأ أزمة بطالة منذ الكساد الكبير، بحسب شبكة “CNBC”.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن نسبة العمال إلى […]

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