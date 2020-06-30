الى قيادات الحشد و

2020/06/30 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

بقلم ..



سليم الحسني ..



أسماء لامعة تجوب على وسائل الإعلام.



عناوين كبيرة يحملها المسؤولون وقادة الكتل الشيعية.



تصريحات بكلمات ثقيلة تسقط من ألسنتهم فتشعر بأنها ذات وزن وكتلة وكثافة.

هذا ما نراه ونسمعه منهم.



لكن هذه الشخصيات تنكشف على ضعفها وعدم لياقتها على حمل عنوان القيادة لأبط...

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