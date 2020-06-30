الصحة العالمية تحذر من الاسوأ في ظل غياب التضامن الدولي في مواجهة وباء كورونا

2020/06/30 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 500 ألف شخص، دعت منظمة الصحة العالمية الى “ترقب الأسوأ” في ظل غياب التضامن الدولي، معلنةً أنها سترسل فريقاً إلى الصين لتحديد مصدر الفيروس.وصرّح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر … Readmore

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