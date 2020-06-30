حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية والنجدة النهرية تدخلت

2020/06/30 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، عن انقا ذ امراة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مفرزة النجدة النهرية تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية".

واضاف انه "تم ملاحظتها من قبل غواصي النجدة النهرية، والتوجه لها وانقاذها قبل رمي نفسها وسط النهر وحسب ادعائها بسبب مشاكل عائلية"، مشيرة الى انه "تم اشعار السيطرة المركزية و تسليمها إلى مركز الشرطة اصولياً حفاظآ على سلامتها".





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