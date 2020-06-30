العزيزية تتصدر العالم في اعلى درجات الحرارة

2020/06/30 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت منطقة العزيزية في العراق اعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر موقع محطة / بلاسيرفيلي/ في كاليفورنيا الأمريكية ان : منطقة العزيزية في العراق سجلت 49.7 درجة مئوية لتكون الاعلى على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية.واضاف : جاءت مواقع في الكويت والسعودية وايران بالترتيب الثاني الى الثامن لتأتي منطقة مطار […]

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