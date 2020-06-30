دول أوروبية تعلن رفضها لخطة الضم الصهيونية

2020/06/30 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة دول أوروبية رفضها لقرار الكيان الاسرائيلي بضم الضفة الغربية وغور الأردن من جانب أحادي.وتلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا.وجرى، خلال الاتصال، الحديث عن تطورات الأوضاع الوبائية، والجهود الدولية الرامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء.وتطرقا للموضوع السياسي، إذ أكدت الرئيسة سوماروغا موقف سويسرا الرافض […]

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