2020/06/30 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيام المتقطع أحد الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون وأثبت فعاليته في إنقاص الوزن، كما أنه مناسب لقطاع عريض من الناس لأن آثاره الجانبية قليلة مقارنة بباقى الأنظمة الغذائية طالما يتم اتباعه وفقًا للمعايير المحددة، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض أثناء اتباع هذا النوع من الرجيم، مما يتسبب في عدم فقدان الوزن و يسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمتبعي الصيام المتقطع.. 5 أخطاء تمنع من فقدان وزنك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمتبعي الصيام المتقطع.. 5 أخطاء تمنع من فقدان وزنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).