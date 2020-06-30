الكعبي يهنئ الشعب العراقي بالذكرى الـ 100 لثورة العشرين الخالدة

2020/06/30 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادهنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الـ 100 لثورة العشرين الخالدة ، مؤكدا على ضرورة استلهام هذه الذكرى برفض الظلم وتوحيد النسيج والموقف الوطني والوقوف سويآ ضد محاولات خرق سيادة البلاد واستقلاله.وقال الكعبي في نص التهنئة:بكل فخرٍ واعتزاز نقف اليوم لنهنئ شعبنا العزيز بالذكرى […]

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