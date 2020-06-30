2020/06/30 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أحمـد حسيـن عبـد، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمعمل طابوق المحاويل التابع للشركـة بطاقـة 30 مليـون طابوقـة سنويـاً.وقال عبد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الشركة وتنفيذاً لتوجيهات الوزير أعدت خطة قصيرة الأمد لتشغيل معاملها وشكلت لجان مختصة […]

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