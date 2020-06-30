العمليات المشتركة تتحدث عن استراتيجيتها للقضاء على بقايا داعش

2020/06/30 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن لديها رؤية واستراتيجية كاملة لإعادة انتشار القطاعات الأمنية للقضاء على بقايا داعش الارهابي.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "عملية إعادة توزيع القطاعات، وما قامت به العمليات المشتركة من خطة لحصر العصابات الإرهابية، وما قام به الحشد الشعبي أيضا من عمليات مهمة في القضاء على الإرهاب ومطاردته، وكذلك القيام بعمليات نوعية في ديالى أسهمت بشكل مباشر في استتباب الأمن بالمحافظة".وتابع أن "العمليات المشتركة تجري دائماً عمليات أمنية في المناطق المحررة، من ضمنها مناطق ديالى والأنبار وصلاح الدين شرقها وشمالها"، مشيرا إلى أن "هدف العمليات القضاء على الخلايا النائمة والمناطق التي تعد آمنة بالنسبة للإرهاب".وأوضح أن "قيادة العمليات المشتركة لديها تخطيط ورؤية وستراتيجية بناءً على التوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، الذي أصر على القضاء على الإرهاب أينما وجد".

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