كركوك تسجل 50 إصابة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/06/30 | 11:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت دائرة صحة كركوك في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، و31 حالة شفاء في محافظة كركوك".وأضاف، أن "العدد الكلي للاصابات بفيروس كورونا في محافظة كركوك بلغت 1170 حالة، وشفاء 393 حالة، ومع الاسف سجلت المحافظة 53 حالة وفاة منذ ظهور الوباء ولحد الآن".ولفتت دائرة صحة كركوك، إلى أن "724 حالة إصابة مازالت في المستشفيات المخصصة وتحت الرعاية الطبية".

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