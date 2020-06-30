2020/06/30 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق الطائرة الأذرية المتوجهة الى بغداد وعلى متنها 25 طنا من المستلزمات الوقائية الطبية للمساعدة في مواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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