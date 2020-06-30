الجريمة الأولى - سعود سالم

2020/06/30 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أسطورة التكوين في التراث الإسلامي١-;-٠-;- الجريمة الأولى وعاد إلى البيت حزينا يجرجر قدميه وفي قلبه غصة وألم عميق، ولكنه لم يقل شيئا لآدم.



وفي المساء، لم يرجع هابيل إلى البيت، فطلب آدم من قابيل أن يذهب ويبحث عنه.



وذهب قابيل إلى المرتفعات المجاورة حيث تعود هابيل أن يرعى قطيعه من الغنم والماعز، ووجده في مغارة في جبل مرتفع، وهنا تختلف الروايات، فهناك من يقول أنه وجده نائما فأخذ حجرا وشج ......





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