مقطتف من التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الحادي عشر 2 - عبد المطلب العلمي

2020/06/30 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي فلاديمر إليتش لينينترجمه:عبد المطلب العلميو المسأله الثالثه الإضافيه ،حول قضية رأسمالية الدولة.



من المؤسف عدم وجود الرفيق بوخارين في المؤتمر.



وددت أن أتجادل معه قليلاً ، لكن من الأفضل تأجيل هذا حتى المؤتمر المقبل.



فيما يتعلق بقضية رأسمالية الدولة ، ترتكب صحافتنا وحزبنا بشكل عام خطأً و نقع في الثقفويه والليبرالية ، و نخوض في دقائق الأمور بشأن كيفية فهم رأسمالية الدولة ، وننظر في ......





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