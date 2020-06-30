تشغيل معمل طابوق حكومي بمواصفات ألمانية وطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون طابوقة

2020/06/30 | 11:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشـف مدير عام الشركة العامة للصناعات الإنشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، أحمـد حسيـن عبـد، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمعمل طابوق المحاويل التابع للشركـة .وبيـن في بيان تلقته “يس عراق”، بأن الشركة أعدت خطة قصيرة الأمد لتشغيل معاملها وشكلت لجان مختصة من المهندسين والفنيين لهذا الغرض، مفصحاً عن الانتهاء […]

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