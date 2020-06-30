في زمن كورونا .. الآسايش تؤشر إنتعاشا بالمتاجرة في المخدرات بالسليمانية

2020/06/30 | 11:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الامن الاسايش في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء ازدياد معدلات المتاجرة بالمواد المخدرة بالتزامن مع تفشي ظهور وباء كورونا.

وقال مدير قسم المخدرات في المديرية العميد جلال مينا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "مع بدء فرض حظر التجوال، والحجر الصحي المناطقي، وملازمة الناس لمنازلهم عمل المتاجرون بالمخدرات على ترويج ما لديهم الا اننا كنا لهم بالمرصاد وافشلنا محاولاتهم"، داعيا حكومة اقليم كوردستان الى دعم الاجهزة التي تكافح المخدرات وان تزيد ميزانيتها.

واردف بالقول "سابقا كان التعاطي اكثر ولكن للاسف حاليا ازادات المتاجرة بالمخدرات عما كانت عليه سابقا"، موضحا ان "الدول المجاورة للاقليم فرضت حصارا مشددا على الجهات التي تتاجر بالمخدرات وهناك اناس تبادر الى ذهنهم انعاش المتاجرة بها ههنا، وقد ضبطنا موادا مخدرة تصنّع بمعامل مختصة وتفوق قدرة الاشخاص العاديين".

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