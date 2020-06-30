العطواني: دولة القانون داعمة للكاظمي من دون مقابل

2020/06/30 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن دولة القانون، عطوان العطواني، على تشكيل الحكومة لجنة خاصة لمراقبة أداء المحافظين، يترأسها وزير الداخلية، عثمان الغانمي.

وقال العطواني، ان دولة القانون داعمة للكاظمي، من دون مقابل، وتقف بالضد من أية ضغوطات تحاول ان تبطل استقلالية اختياره لبعض المناصب، مضيفا ان قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير الدرجات الخاصة، خطوة ممتازة.

وبخصوص الاتهامات الموجهة للمالكي بترسيخ المحاصصة الحزبية، قال العطواني، خلال فترة تولي المالكي لم يحدث أي استغلال للمنصب، بل حصلت ضغوطات سمحت بترسيخ المحاصصة بين الكتل الممثلة بمجلس النواب، وان المالكي تعرض لضغوط الكتل السياسية.

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