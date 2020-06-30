الطقس.. درجات حرارة مرتفعة والبصرة والناصرية تتصدران الترتيب بـ47 مئوية

2020/06/30 | 11:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في عموم المحافظات. وذكرت الهيئة في بيان أن الاجواء ستشهد طقسا مشمسا حارا، في المنطقة الوسطى والجنوبية، وطقسا مشمسا في المنطقة الشمالية. وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 43 في صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والموصل، وكربلاء، وواسط، و44 في بغداد، وبابل، و45 في […]

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