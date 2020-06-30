التشكيلة المتوقعة للقاء برشلونة واتلتيكو مدريد...مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

2020/06/30 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الثلاثاء 30-6-2020 العديد من المباريات المهمة أبرزها المواجهة النارية بين فريقى برشلونة وأتلتيكو مدريد فى منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليغا" بالموسم الحالى 2019-2020.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بتوقيت بغداد

برايتون × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني بتوقيت بغداد

ريال مايوركا × سيلتا فيجو - الثامنة والنصف مساء

ليجانيس × إشبيلية – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة × أتلتيكو مدريد – الحادية عشر مساء– على قناة beIN Sports HD 3

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال

خط الهجوم : جريزمان، سواريز، ميسي

بينما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير، فيليبي، خيمينيز، لودي

خط الوسط : يورينتي، توماس، ساؤول، كاراسكو

خط الهجوم : جواو فيليكس، دييجو كوستا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بتوقيت بغداد

تورينو × لاتسيو - الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × يوفنتوس – الحادية عشر إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب من الهيأة التطبيعية لكرة القدم العراقية اليوم الاثنين (29 حزيران 2020)، عن إصابة رئيس الهيأة مستشار رئيس الوزراء الرياضي أياد بنيان بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بنيان ظهرت عليه اعر

بغداد اليوم _ بغداد

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