2020/06/30 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، تخفيض فائدة القروض من أجل دعم القطاعات الاقتص...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المركزي العراقي يقرر خفض فائدة القروض لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المركزي العراقي يقرر خفض فائدة القروض لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).