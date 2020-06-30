اليوم.. حكومة كردستان تجتمع بالوفد الذي زار بغداد لمعرفة الشروط الأخيرة

2020/06/30 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر حكومي في إقليم كردستان، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، أن حكومة الإقليم ستجتمع اليوم بالوفد الكردي الذي زار بغداد لمعرفة الشروط الأخيرة

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سيعقد اليوم اجتماعا مع الوفد المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الذي زار العاصمة بغداد مؤخرا".

واضاف المصدر ان "الاجتماع سيناقش نتائج المباحثات التي اجراها الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الملفات العالقة وسيتقرر بعدها الموقف الرسمي لحكومة الاقليم من شروط بغداد الأخيرة".

وكان وفد حكومي من إقليم كردستان، وصل، في (23 حزيران 2020)، إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين المركز والاقليم.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا حكوميا من إقليم كردستان وصل اليوم، إلى بغداد لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين المركز والاقليم".

وبين المصدر، أن " الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني ، وكلا من وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الكهرباء كمال مسلم، ووزير الاقليم خالد شواني، ورئيس ديوان الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيناقش توقيع اتفاق شامل يخص ملفات المستحقات المالية والنفط ورواتب الموظفين وسط تهديدات من الاتحاد الوطني بتعليق مشاركة وزرائه داخل الحكومة في حال فشلت حكومة الاقليم بحل الخلافات مع بغداد".

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