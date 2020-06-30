2020/06/30 | 11:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية الثلاثاء الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين أحدهما كان جابياً لتنظيم داعش في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة ألقت قوة من الفوج الأول لواء المشاة ٣٠ وبالاشترك مع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة العش بقضاء الرمانة في القائم بالانبار".

وأضافت أن "أحدهما كان يعمل في الجباية لعصابات داعش الإرهابي، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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