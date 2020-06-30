برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة أتلتيكو مدريد

2020/06/30 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب الـ"كامب نو" في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء قمة مرتقبة تجمع فريق برشلونة مع أتلتيكو مدريد ، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليجا الاسبانية .

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