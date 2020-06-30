المركزي العراقي يدعم المقترضين بتسهيلات مالية ويصدر توجيهًا يخص شركات السياحة والمطاعم والفنادق

2020/06/30 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، تخفيض فائدة القروض من أجل دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، في ظل تفشي فيروس كورونا.وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته “يس عراق”، أنه “مع استمرار التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا وما فرضته من قيود كبّلت النشاط الاقتصادي في أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهبوط إيرادات […]

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