البنك المركزي العراقي يخفض فائدة القروض

2020/06/30 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء عن تخفيض فائدة القروض لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وذكر بيان صادر عن البنك ورد لوكالة شفق نيوز، انه مع استمرار التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا وما فرضته من قيود كبّلت النشاط الاقتصادي في أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية وهبوط إيرادات النفط ، قرر البنك المركزي العراقي تعزيز سيولة "المشروعات القائمة" التي تم تمويلها من مبادرة (الواحد ترليون) بمبلغ (5) مليون دينار للراغبين بذلك، بضمانات المشروع ذاته لقاء عمولات إدارية ودون فوائد.

واضاف البيان البنك المركزي وجّه المصارف والشركات الضامنة تخفيض الفائدة من (4.8%) الى (3.5%) للمقترضين ضمن شريحة 1 – 20 مليون دينار وتخفيض فائدة القروض المصرفية من شريحة 21 مليون – 1 مليار دينار بعد أن كانت (6.3%) لتصبح (4%) .

وتابع البيان ان البنك وجه ايضا أيضا المصارف مراعاة المشروعات ذات العلاقة بقطاعات السياحة والفنادق والمطاعم التي قد يطول تعافيها بدراسة تأجيل اقساطها لفترة أطول حتى التعافي من أزمة الجائحة.

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