حكومة كوردستان تجتمع بوفدها المفاوض لبحث آخر نتائج اجتماعات بغداد

2020/06/30 | 11:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع سابق - صورة: KRG

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