مسرور بارزاني يهنئ

2020/06/30 | 11:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ دهوك علي تتر – صورة إرشيفية

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