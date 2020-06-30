وفاة الحكم الدولي العراقي عمر عبد الرزاق بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/06/30 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بوفاة الحكم العراقي الدولي بالمصارعة عمر عبد الرزاق جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر، إن الحكم الدولي بالمصارعة عمر عبد الرزاق توفي اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف، أن الحكم توفى بعد تدهور حالته الصحية....

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