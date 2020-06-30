ستكون جميع الكواكب مصطفة بصف واحد و

2020/06/30 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

يترقب كوكب الارض، حدث فلكي غريب، مطلع تموز المقبل، يكون خلاله جميع الكواكب مصطفة بصف واحد وتكون مرئية.

ونشرت صفحة تلسكوب العراق تدوينة قالت فيها إنه مع بداية شهر تموز ستكون جميع الكواكب مرئية من الارض بحدث فلكي يسمى موكب الكواكب .

وبينت ان ظاهرة الاصطفاف يكون فيها كواكب النظام ا...

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