2020/06/30 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة ' Shell'تعتزم تخفيض قيمة أصول بما يصل إلى 22 مليار دولار لاعتبارات مناخية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة ' Shell'تعتزم تخفيض قيمة أصول بما يصل إلى 22 مليار دولار لاعتبارات مناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).