الإعمار تنهي تصاميم الأراضي التي ستوزع بين المواطنين

2020/06/30 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكملت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تصاميم الأراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات.

وقال مدير البلديات العامة في الوزارة علي حسين في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أنهت تصاميم الأراضي التي تعتزم توزيعها بين مواطني بغداد والمحافظات"، مؤكدة "رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها".





وأضاف أن "مديريته كانت قد أطلقت خلال شهر كانون الأول الماضي، استمارة الكترونية للتقديم من أجل الحصول على قطع الأراضي السكنية، بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019 الخاص بتوزيع الأراضي بين الفئات كافة، من دون استثناء، وفي جميع مراكز المدن والأقضية والنواحي، مع تحديد المساحة والسعر لكل فئة".

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