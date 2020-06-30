2020/06/30 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية عن انطلاق الطائرة الأذرية متوجهة الى بغداد محملة بـ25 طناً من المستلزمات الطبية الوقائيّة؛ للمساعدة في مواجهة فايروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان , العراق يعبر عن شكره وامتنانه لما قدّمه الجانب الأذريّ من مبادرة إنسانية في ظلّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الطائرة الأذرية الى بغداد وعلى متنها 25 طنا من المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الطائرة الأذرية الى بغداد وعلى متنها 25 طنا من المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).