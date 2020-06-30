مصرف الرشيد: اطلاق سلف جديدة لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم

2020/06/30 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، إطلاق دفعة جديدة من سلف نخيل ماستر كارد لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف. وذكر المصرف في بيان أنه “باشر بدفع السلف الكترونيا بتاريخ 22/6/2020 لعدد كبير من الموظفين المنجزة معاملات منحهم السلف أعلاه”. وأضاف، “بإمكان الموظفين استلام السلف من أحد فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات ، أو من أحد […]

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