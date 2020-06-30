2020/06/30 | 11:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​النجيفي منتقدا صحة نينوى: لن يتمكن من ادارتها طبيب مؤهلاته تقاسم الغنائم​ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/30 | 11:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​النجيفي منتقدا صحة نينوى: لن يتمكن من ادارتها طبيب مؤهلاته تقاسم الغنائم​) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​النجيفي منتقدا صحة نينوى: لن يتمكن من ادارتها طبيب مؤهلاته تقاسم الغنائم​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).