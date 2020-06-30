الشيخ جمال الضاري: ثورة تشرين تحقق اليوم ما حققه الأجداد قبل 100 عام في العراق

2020/06/30 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، ثورة العشرين.

وقال الشيخ جمال الضاري على تويتر، إنه في الذكرى المئوية لثورة العشرين نؤمن بقوة وحزم بقدرة شعبنا على استلهام قيم تلك الثورة العظيمة، واستعادة مكتسباتها التاريخية التي منحتنا عراقا مستقلا وسيدا.

مختتما التغريدة بوسم ثورة تشرين تحقق اليوم ما حققه الأجداد قبل مائة عام في العراق.

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