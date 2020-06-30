الصحة العالمية: سنرسل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل الفيروس الأسبوع المقبل

2020/06/30 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أن المنظمة سترسل الأسبوع المقبل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل الفيروس.

واكد تيدروس امكانية مكافحة الفيروس على نحو أفضل عندما تتم معرفة كل شيء عنه..



مبينا انه بعد ستة أشهر من إبلاغ الصين المنظمة للمرة الأولى بشأن ظهور عدوى تنفسية جديدة، تم الوصول إلى حاجز عشرة ملايين إصابة مؤكدة وخمسمئة ألف حالة وفاة.

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